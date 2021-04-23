Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
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Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme

Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler yağmurdan dolayı oluşan selden büyük hasar gören Düzmeşe köyü ve Göksu vadisinde incelemelerde bulundular.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler yağmurdan dolayı oluşan selden büyük hasar gören Düzmeşe köyü ve Göksu vadisinde incelemelerde bulundular.

Bilecik Valisi Şentürk ve beraberindeki heyet, Göksu Vadisinde selden zarar gören alanları incelerken 4 kilometrelik yolu yürüyerek geçti. Özellikle selden kullanılamaz hale gelen su kanallarının onarımı için teknik ekip DSİ'den destek alarak onarıma başlayacağı öğrenilirken, selden oluşan olumsuzlukların kaldırılması için Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Osmaneli Belediyesi ile birlikte çalışmaların başlanacağı belirtildi. - BİLECİK

Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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