Selçuk Tepeli neden yok? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli bu akşam neden yok? Bugün neden yok, istifa mı etti?

Fatih Portakal'ın ardından FOX Haber'in ana haber sunuculuğunu üstlenen Selçuk Tepeli bu akşam ana haber bülteninde yer almadı. Seyirciler merak ediyor: Peki, Selçuk Tepeli neden yok? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli bu akşam neden yok? Bugün neden yok, istifa mı etti?