Selçuk Tepeli neden yok? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli bu akşam neden yok? Bugün neden yok, istifa mı etti?
Fatih Portakal'ın ardından FOX Haber'in ana haber sunuculuğunu üstlenen Selçuk Tepeli bu akşam ana haber bülteninde yer almadı. Seyirciler merak ediyor: Peki, Selçuk Tepeli neden yok? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli bu akşam neden yok? Bugün neden yok, istifa mı etti?
Selçuk Tepeli, her hafta içi FOX ana haber bülteninin sunuculuğunu yapıyor. Bu akşam Selçuk Tepeli yerine Gülbin Tosun ana haber bültenini sunuyor. Peki FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli neden yok? İşte ayrıntılar...
SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?
Uzun ve yorucu bir dönem geçiren Selçuk Tepeli'nin tatile çıktığı ve bu nedenle bugün ekranda yer almayacağı iddia edildi.
Deneyimli ve başarılı sunucu İsmail Küçükkaya ise FOX ekranlarında göremeyen seyirci, İsmail Küçükkaya Çalar Saat'ten ayrıldı mı, neden yok araştırması yapmaya başladı. İsmail Küçükkaya instagram hesabından tatilde olduğunu duyurdu.
SELÇUK TEPELİ KİMDİR?
1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.
SELÇUK TEPELİ BİYOGRAFİSİ
Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV'de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.
Selçuk Tepeli, Eylül 2020 itibariyle Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam edecek.
Kaynak: Haberler.com/Ramazan Eles