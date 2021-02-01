Selçuk Tepeli kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisi!
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Selçuk Tepeli kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisi!

01.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:04
Selçuk Tepeli kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisi!

Haber spikeri ve sunucu Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Selçuk Tepeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor? Selçuk Tepeli ana haber bülteninden başka program sunuculuğu yapıyor mu?

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, evli mi? Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılı İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri.

Selçuk Tepeli doğum tarihi : 1974

Selçuk Tepeli kaç yaşında : 46 yaşında

Selçuk Tepeli mesleği ne : Haber spikeri, sunucu ve gazeteci

Selçuk Tepeli nereli : İstanbul doğumlu

Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor : FOX TV

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ PROGRAMLARI

2013 - Eksen - Habertürk TV

2020 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX

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