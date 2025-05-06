Selçuk Tengioğlu tutuklandı mı, neden tutuklandı?

İstanbul'da gerçekleşen saldırı olayının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu hakkında adli süreç hızlı şekilde başlatıldı. CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yapılan bu fiziksel saldırının ardından kamuoyu, "Selçuk Tengioğlu neden tutuklandı?" sorusunun detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, Selçuk Tengioğlu tutuklandı mı ve tam olarak hangi suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı?

SELÇUK TENGİOĞLU TUTUKLANDI MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SELÇUK TENGİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan zanlının fiziki saldırısına uğramıştı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan zanlının fiziki saldırısına uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.