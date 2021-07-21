Son dakika! Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü? Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı? Alişan'ın eşi Busa Varol açıkladı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumuna dair açıklamalar yapan Alişan'ın eşi Buse Varol, son durumları da belirtti. Buse Varol'un yaptığı açıklama sonrası Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü? Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı? Selçuk Tektaş aşı oldu mu? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Alişan'ın eşi Busa Varol açıklaması!

Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Demet Akalın, MahsunKırmızıgül gibi isimlerin Alişan'a destek olmak için paylaşımlar yapması sonrası detaylar merak edildi. İşte, Alişan'ın eşi Buse Varol'un açıklaması!

SELÇUK TEKTAŞ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Entübeye bağlanan Selçuk Tektaş'ın acı haberini Demet Akalın sosyal medyadan duyururken Buse Varol da konuya dair açıklama yaptı. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır. Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi olarak tanınmıştır.

Alişan, geçen aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününe özel bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." cümlelerini belirtmişti.