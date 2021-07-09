Selçuk'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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Selçuk'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Selçuk'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi - Haberler | Güncel

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Atatürk Mahallesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen alana yapılan baskında çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi, A.B. gözaltına alındı.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir okulun yakınlarında durumundan şüphelenilen S.A'nın durdurulmak istendiği sırada bir evin çatısına poşet attığını görerek çevrede arama yaptı.

Poşette bir miktar metamfetamin bulunduğu tespit eden ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.

İlçedeki bir uygulamada durdurulan İ.K'nın üzerinde de metamfetamin bulundu, bu kişi de gözaltına alındı.

Selçuk'taki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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