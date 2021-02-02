Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul ile üniversitelerin 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlere öncelikli olarak COVID-19 aşısı uygulanması önerisinde bulundu. Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi

SELÇUK PEHLİVANOĞLU KİMDİR?

Selçuk Pehlivanoğlu aslen Ankaralı'dır. Selçuk Pehlivanoğlu TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Bir süre Almanya'da İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. Sepe İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi'nde Genel Müdürlük görevinde bulundu.

1993 yılında siyasi hayatının başlangıcı olacak, Anavatan Partisi Gönüllüler Grubunu kurdu ve başkanlığını yürüttü.

1997 yılında Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1998 yılında M.K.Y.K üyeliğine seçildi.

1999 yılı Genel Seçimlerinde Ankara 2.Bölge 4.sıra milletvekili adayı oldu.

1999-2001 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı ve Yardımcı Kuruluşlar Başkanlığı yapmıştır.

2002 yılında Genel Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve Gönüllüler Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Selçuk Pehlivanoğlu, 2003 yılından bu yana Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TED NE ZAMAN KURULDU?

Kısa adı TED olan Türk Eğitim Derneği, 31 Ocak 1928 tarihinde dönemin CHP yönetimi tarafından kuruldu.

12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edindi.

İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan dernek 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adıyla anılmaya başlandı.

Derneğin kurucu üyeleri arasında CHP'li dönemin başbakanı İsmet İnönü de dahil olmak üzere partili birçok milletvekilinin adı bulunuyor.