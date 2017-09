İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, 48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin ilk gününe, Devlet Opera ve Balesi'nin şan konseri damgasını vurdu. Selçuk'un kurtuluşu sebebiyle bu yıl 48. kez düzenlenen Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali, İstasyon Meydanı'ndan hareket eden festival kortejiyle başladı. Festivalin ilk gününde pazaryerinde buluşan Selçuklular, Zeybek Grubu, İzmir Park Akrobasi ve Brek Dans Grubu gösterileriyle Sidar Beyaz'ın rap performansını beğeni ile izledi. Festival süresince açık kalacak kadın el emeği, doğal ve yöresel ürün stantlarını gezen Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen esnafla ve sanatkarlarla yakından ilgilendi. Festivalin ilk günü programı İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçılarının şan konseriyle devam etti. Klasikleşen eserlerin yanı sıra milli mücadele, Çanakkale ruhunu yansıtan eserlerin de seslendirildiği konserde Çökertme, İzmir'in Kavakları gibi türkülere Selçuklular da eşlik etti. Konser sonrası sahneye çıkan Başkan Bakıcı, "Sanatçılarımız çok güzel hepimizi gururlandıran, duygulandıran eserleri seslendirdiler. Bizlere böylesine güzel bir müzik ziyafeti sunan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Selçuk halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Selçuk adına çok önemli günleri yaşıyoruz. Biliyorsunuz, 8 Eylül kurtuluş törenleri kapsamında başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ilçemize gelecek. Burada olduğu gibi 8 Eylül de İstasyon Meydanında yine hep bir arada olacağız. O coşkuyu da yine hep birlikte yaşayacağız" dedi.



Başkan Bakıcı konuşmasının ardından sanatçılara çiçek ve Artemis Heykeli hediye etti. 48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali bu akşam saat 20.00'de Pazar yerinde 7. Artemis Ephesia Jimnastik Festivali ve saat 21.30'da Burcu Güneş konseriyle devam edecek. 8 Eylül Selçuk'un Kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'in Selçuk ilçesine giderek kutlama, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacağı belirtildi. Ayrıca Kadın El Emeği, doğal ve yöresel ürün stantları festival süresince 10.00- 23.30 saatleri arasında açık olacak. - İzmir