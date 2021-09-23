Gündeme dair yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selçuk Bayraktar hakkında araştırmalar yapılıyor. Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve biyografisi!

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1979

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: Sarıyer

1979 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu Köyündendir Özdemir-Canan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sarıyer İlköğretim Okulu'nda başladı. Burayı bitirdikten sonra Robert Koleji'ne yazıldı; 1997 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Yüksek lisans sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamladı. Bu süreç içerisinde Profesör George Pappas ve Profesör Eric Feron'un asistanı olarak çalıştı. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve havada koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitiminin ardından 2007 yılında Türkiye'ye döndü. Baykar Savunma'nın teknik müdürü oldu. Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uçuş kontrol, aviyonik sistem mimarisi, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, gömülü yazılım geliştirme ve elektronik donanım gibi bölümleriyle ilgilendi.[6] Ekibiyle beraber; Türkiye-PKK çatışmasında, Suriye İç Savaşı'nda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda kullanılan Baykar Bayraktar TB2 insansız hava aracı sisteminin güdüm ve kontrol sisteminin tasarımını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı tasarladı. Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı" (TİHA) sisteminin tasarlanmasına geliştirilmesine öncülük etti.

Bunların yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı ve kurucularındandır. Vakfın kuruluş amaçları dahilinde teknolojiye hevesli olan belirli yaş grubundaki insanları vakıfla birlikte araştırma yapmaya teşvik etti. Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla uzay festivali olan TEKNOFEST'i düzenledi.

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsüne karşı, 22 Mart 2020'de, Bayraktar şahsi Twitter hesabından Türkiye'de solunum cihazı üretimine teknik destekte bulunacağını açıkladı. Arçelik, ASELSAN, Baykar Savunma ve BIOSYS'in birlikte yürüttüğü iki haftalık geliştirme sürecini ardından üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 tanesi 20 Nisan 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 2016 yılında evlenmiştir ve bir çocuk babasıdır. Aynı zamanda hususi pilot lisansına sahiptir. Haluk ve Ahmet adlarında kardeşleri vardır. Babası Özdemir Bayraktar 1990'lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyaset yapmıştır

Haberler.com - Son Dakika Haberleri