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Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi
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D-100 Karayolu Acıbadem Mevkiinde seyir halindeki KIA marka SUV, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü ve çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etse de alevler tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da seyir halinde alevlere teslim olan SUV kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 FR 3442 plakalı KIA marka SUV henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek, çevredeki vatandaşlarla birlikte dumanlara yangın tüpüyle müdahale etti. Alevler tüm aracı sarınca ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaparken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayı gören Haydar Yılmaz, "Aracın sürücüsü yanaşana kadar aracın altından ateş çıkmaya başladı. Ateş çıkınca zaten alev almaya başladı. Araçları durdurup yangın tüpü almaya çalıştık, alamadık. Araba gürül gürül yandı göz göre göre, bir Allah'ın kulu durmadı" dedi.

Yangına müdahale eden Ahmet Faruk Temiz ise, "Derse giderken yangını gördüm, sağ çektim tüple müdahale ettim. Yoldan araçları çevirdik, tüplerle müdahale ettik. Ufak patlamalarda oldu, vatandaşları araçtan tahliye edip, itfaiyeyi bekledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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