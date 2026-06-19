Bolu'daki maden faciasında 1 tutuklama: İşçinin cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise 48 saattir devam ediyor.

Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında yaşanan göçüğün ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin hummalı çalışması 48 saati geride bıraktı

Öte yandan, yaşanan olayda göçük altında kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul'un cansız bedenini toprak altından çıkarmak için AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin bölgedeki hummalı kurtarma mesaisi 48 saati geride bıraktı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı