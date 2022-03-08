Selçuk Bayraktar: İnsansız Savaş Uçağı muharebede devrim yapacak

BURSA'da üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Baykar Teknoloji Liderliği (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin, ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, "İnsansız savaş uçağı ve Bayraktar TB-3 kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muharebede devrim yapacak. Nasıl ki Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Araçları filolar halinde uçarak SİHA'larla kazanılan ilk zaferin mimarı oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, teknoloji alanındaki tecrübelerini paylaştı. Tamamlanan ve süregelen projelerle ilgili öğrencilere bilgi veren Bayraktar, gelecek yıl ilk uçuşunu yapmaya hazırlanan Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) muharebede devrim yapacağını söyledi. Dünyada artık son insanlı savaş uçaklarının üretildiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti: