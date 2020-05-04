Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'na bağış ve tahsis iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'na bağış ve tahsis iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'na bağış ve tahsis iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
04.05.2020 01:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:04

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfının İBB'den bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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