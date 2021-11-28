Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken son görüşmelerini anlattı: Önemli bir proje söylemiştim

Bursa'da önceki gün 4 İnsani Yardım Vakfı üyesini taşıyan araç, kaza yaptı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenler arasında Siha'ların yapımında analiz takım lideri olarak görev yapan Tarık Kesekçi de var. Genç mühendis için bugün Nevşehir Merkez Uzer Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

"ÖNEMLİ BİR PROJE SÖYLEMİŞTİM"

Cenaze namazına katılan Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:

Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi korona olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.

"BERABER ÇOK MESAİMİZ OLDU"

Kendisiyle benim AKINCI'da çok mesaim oldu. Adeta bir akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi, dünyanın farklı yerlerine gittiği fakir ülkelerde çocukları koluna taktığı zaman da öyleydi. Kaybımız çok büyük, ülkemiz adına çok büyük. Biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Rabbim onu peygamber efendimizle komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik, inşallah kendisi de hakkını bize helal etmiştir."

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