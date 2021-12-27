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Selami Şahin Şarkıları konseri büyük ilgi gördü

Selami Şahin Şarkıları konseri büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kış etkinlikleri kapsamında dinleyicisi ile buluşan Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu 'Selami Şahin Şarkıları' konseri düzenlendi.

Kış etkinlikleri kapsamında dinleyicisi ile buluşan Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu ' Selami Şahin Şarkıları' konseri düzenlendi.

İlgi çeken etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Konserde birbirinden güzel Selami Şahin şarkılarını seslendiren grup dinleyicilerden tam not aldı. Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu Genel Koordinatörü ve Şefi Kürşat Bertuğ Arıcan yönetimindeki konserde, müzik grubu seslendirdiği şarkılarla adeta gönülleri mest etti. Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu, solistler Nuri Elçi, Hanife Gülnaz ve Elif Özceylan tarafından verilen konserde katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Kültür Sanat Akademisi konserlerinin kış mevsimi boyunca devam edeceği ve akademinin 15 Ocak'ta da 'Ahmet Selçuk İlkan' şarkıları konseri ile sevenleri ile buluşacak. - AFYONKARAHİSAR

Selami Şahin Şarkıları konseri büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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