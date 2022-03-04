Selami Şahin, oğlunun eski sevgilisi İrem Derici'nin şarkılarını okumaması için ihtar gönderdi

Şimdilerde sevgilisi Cem Belevi ile yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yedi.

"İREM BENİM ŞARKIMI OKUYAMAZ"

2. Sayfa programının haberine göre, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici, Selami Şahin'in Oh Olsun isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin, yapımcıya ihtarname gönderdi. Usta sanatçının Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü.

İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLMİŞTİ

İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu 1 yıl sürmüştü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in de ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: 2. Sayfa