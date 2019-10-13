Selami Şahin, Hatay'da hemşehrileriyle buluştu

13.10.2019 01:11

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, memleketi Hatay'da sevenleriyle buluştu.

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Şahin, "Ölen insanlara acıyorum, üzülüyorum. Barış içinde olalım, kin, nefret bitsin. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Güzel olaylar olur. Ben politikacı değilim ama birlik olalım, savaşlar bitsin bence diyorum." ifadelerini kullandı.

Memleketi Hatay'da 10 yıl sonra konser vermekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Şahin, kentte tüm dinlerin, ırkların, mezheplerin el ele ve kalp kalbe olduğunu söyledi ve bunu tüm dünya ülkelerinin örnek almasını diledi.

Sevilen ve unutulmayan eserlerinden geniş bir repertuvara yer veren Şahin, yaklaşık iki saat süren konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran parçalarını seslendirdi.

Kaynak: AA