Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selami Kuran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selami Kuran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Selami Kuran kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selami Kuran hakkında araştırmalar yapılıyor. Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Peki, Selami Kuran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Selami Kuran kimdir? İşte detaylar haberimizde…
PROF. DR. SELAMİ KURAN KİMDİR?
Bölüm: Hukuk Fakültesi
Ana Bilim Dalı: Kamu Hukuku Bölümü
Anabilim Dalı: Milletlerarası Hukuk
EĞİTİM BİLGİLERİ
• 1987 - 1990 Doktora
Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
• 1986 - 1987 Yüksek Lisans
Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
• 1981 - 1985 Lisans
AKADEMİK UNVANLAR
Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
• 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
• 2001 - 2007 Doç.Dr.
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
• 1992 - 2001 Öğretim Görevlisi
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
YÖNETİMSEL GÖREVLER
• 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü