Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında, aslen nerelidir?

2015 seçim hükümeti'nde Türkiye İçişleri Bakanı olarak göre alan Selami Altınok, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda AK Parti Erzurum Milletvekili olarak seçildi. Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında, aslen nerelidir?

2015 seçim hükümeti'nde Türkiye İçişleri Bakanı olarak göre alan Selami Altınok, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda AK Parti Erzurum Milletvekili olarak seçildi. Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında, aslen nerelidir?

SELAMİ ALTINOK KİMDİR?

Selami Altınok (d. 20 Ocak 1966; Narman), Türk bürokrat ve siyasetçi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükûmeti'nde Türkiye İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 17 Aralık 2015 tarihinden 10 Eylül 2016 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundu. 10 Eylül 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. 25 Nisan 2018 tarihinde istifa ettikten sonra 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda AK Parti Erzurum Milletvekili olarak seçildi.

Hayatı

Selami Altınok, 20 Ocak 1966'da, Ruhigül ve Mustafa Altınok'un oğlu olarak Narman, Erzurum'da doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla Akkışla Kaymakam Vekilliği, Almus, Güroymak, Erciş, Terme ve Serik Kaymakamlıkları, Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Aksaray Valisi olarak atandı. 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonucu görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yerine vekaleten atandı. 16 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile merkez valisi oldu ve asaleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 3 çocuk sahibidir. 28 Ağustos 2015 itibarıyla geçici seçim hükûmetinde İçişleri Bakanı olarak atandı. 17 Aralık 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanmıştır.