Şelaleye Kıyafetleriyle Girip Serinlediler

ADANA'da doğaseverler yoğun sıcakların yaşandığı bölgede üstlerindeki kıyafetleriyle şelalenin altına girerek serinledi.



Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Aladağ'da bulunan Yerköprü ve Küp şelalelerine doğa yürüyüşü düzenledi. Küp Mahallesi'ndeki doğa harikası şelalelere düzenlenen yürüyüşe 200 kişi katıldı. Zamantı Irmağı boyunca 6 kilometre yürüyen ekip, sıcak havanın etkisinden kurtulmak için kamp alanı çevresindeki soğuk sulara girdi.



Adana'nın sarı sıcağından günübirlik de olsa kurtulduklarını belirten Prodoss Kulüp Başkanı Mehmet Yakut "Sıcaktan kaçan üyelerimiz yeni keşfedilen şelalelerde suya girmenin, yüzmenin ve fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı. Açıkta sıcak hava adeta yakarken, buz gibi soğuk suda üşüyenlerimiz oldu" dedi. Yakut, Adana'nın bu bölgesinin Yahyalı Kapızbaşı şelalesi gibi turizm bölgesi olabilecek doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.



BAŞKAN AKGEDİK KAMPI ZİYARET ETTİ



Aladağ Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Akgedik de doğaseverlerin kamp alanını ziyaret etti. Başkan Akgedik, Küp Şelaleleri'nin tanıtılması ve turizme kazandırılması için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Akgedik "Burada gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bir etkinlik düzenleyeceğiz. Küp Şelaleleri Adana'nın yeni doğa turizm cazibe merkezi olabilir" dedi.



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