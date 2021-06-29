Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü

Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi Afganistan uyruklu Rahimi Ziaddin (24), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Of ilçesinde şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi Afganistan uyruklu Rahimi Ziaddin (24), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesi Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile çay toplayan Afgan Rahimi Ziaddin, Saraçlı Şelalesi'nin üst tarafından yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metreden kayalık alana düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ziaddin'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler tarafından şelaleden çıkarılan gencin cenazesi otopsi için ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Emre Kocadağ Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:22:18. #1.15#

title