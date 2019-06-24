Kuruntu Ailesi'nin kapıcısı Ayıboğan Lütfü, Çılgın Bediş'in Necmi Dedesi, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mucittin abi, En Son Babalar Duyar dizisinin Kudret babası olarak tanıdık olarak tanıdığımız Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır?

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?

Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum'da doğdu. Babası köy enstitüsü öğretmeni idi. Marmara Üniversitesi GGüzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Naci Taşdöğen ve Erkan Taşdöğen adında oyuncu olan kardeşleri vardır.

Selahattin Taşdöğen, aldığı eğitim doğrultusunda, resim, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği de yapmaktadır.

İlk tiyatro çalışmasına, 1969'da Keloğlan Çocuk Tiyatrosunda başladı. Daha sonra Türkbank Çocuk Tiyatrosunda oyunculuğuna devam etti.

Kariyeri boyunca çeşitli film ve sinema filmlerinde rol aldı.

Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda oyun yöneten, dekor yapan ve aynı zamanda asli görevi olan aktörlüğü sürdüren Selahattin Taşdöğen; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca–Oya Başar Tiyatrosu ve Yasemin Yalçın Tiyatrosunda sahne aldı.

Selahattin Taşdöğen, 1974 yılında tiyatro ve sinema çalışmalarının yanısıra televizyonda da rol almaya başladı.

Evlilikleri :

1. Eşi: İlk eşinden (d.1979) bir kızı, (d.1996) bir oğlu var.

2. Eşi: bu eşi ile iki defa evlendi. İkinci eşinden de (d.1981) bir kız çocuk sahibi

3. Eşi: 2009 yılında gıda mühendisi Nevin Yılmaz ile evlendi. 2013 yılında bir kızı daha olunca 4. çocuğuna sahip oldu.

Rol aldığı diziler:

Kuruntu Ailesi

Burnumu keser misiniz

Çiçek Taksi

Çılgın Bediş

Uzaydan Adam Çıkmaz

Bücür Cadı

Mazlum

Ayrılsak da Beraberiz

Baldız Geliyorum Demez

Asayiş Berkemal

Toprağa kan düştü

Bizim Karakol

Ah be İstanbul

En son babalar duyar

Umutlar tükenmeden

Sevgili düşmanım

Ateşle Barut

Prenses Perfinya

Ramazan güzeldir

Düriye'nin güğümleri

Filmleri

2013 – Komik bir aşk hikayesi

2013 – Dursun Çavuş

2013 – (Q)üfür

2012 – Van Gölü Canavarı

2012 – Düşman Kardeşler

2012 – Oğlum bak git

2011 – Kardelen

2010 – Nene Hatun

2010 – Dürüye'nin güğümleri

2010 – Deli dumrul kurtlar kuşlar aleminde

2009 – 7 kocalı Hürmüz

2008 – Nekrüt

2008 – Kiralık oda

2004 – Bizim karakol

2003 – Şeytan bunun neresinde?

2001 – Vizontele

2000 – Mazlum

1999 – Ayrılsak da beraberiz

1993 – Şüpheci

1984 – Üç karışlık dünya

Ozanlar Yaylası