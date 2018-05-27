Selahattin Demirtaş Seçim Vaatlerini Cezaevinden Duyurdu

HDP'ye yönelik yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Selahattin Demirtaş, HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti. Demirtaş, cumhurbaşkanlığı için seçim vaatlerini cezaevinden sosyal medya vasıtasıyla duyurdu.

''ÇİFTÇİLERİN KULLANDIĞI MAZOTTAN VERGİ ALMAYACAĞIZ''

Demirtaş, çiftçilerin kullandığı mazorttan vergi almayacağını söyleyerek, "Bugün bir uçak geçti üstümüzden. El salladım. Bağırarak 'Seçilirsem çiftçilerin kullandığı mazottan tek kuruş vergi almayacağız' dedim'' dedi.

''ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL OLACAK''

Seçim vaatleri arasında asgari ücretin 3 bin TL olacağının altını çizen Demirtaş, ''Bitişiğimde yeni bir c.evi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim. 'Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3 bin TL olacak' dedim.'' diye belirtti.

''CEZAEVİ DEĞİL OKUL VE HASTANE YAPACAĞIZ''

Edirne'ye cezaevi değil hastane ve okul yapacağını attığı tweet ile dile getiren Demirtaş, ''Edirne'ye cezaevi değil daha fazla okul yapacağız'' dedi.

''YARGI BAĞIMSIZ ADİL VE TARAFSIZ OLACAK''

Seçim vaatlerini espirili şekilde dile getiren Demirtaş, ''Yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak'' dedi.



