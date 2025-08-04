Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliyesine yönelik beklentiler, avukat Özer'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Özer, yaptığı değerlendirmede, yasal süreçte yaşanan gelişmeler doğrultusunda Demirtaş'ın yakın zamanda serbest bırakılabileceğini belirtti. Peki, Selahattin Demirtaş ne zaman çıkacak?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mesut Özer, önemli bir açıklama yaptı. Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini duyurdu.

TBMM KOMİSYONU SÜRECE DESTEK VERİYOR

TBMM'de devam eden komisyon tartışmalarına da değinen Özer, bu kez iktidar ve MHP'nin de çözüm sürecine destek verdiğini vurguladı. Komisyonun, Kürt sorununun çözümü için yasal düzenlemeler yapmaya hazırlandığını belirtti.

KOMİSYONUN ROLÜ VE HEDEFLERİ

Özer, komisyon üyelerinin Kürt tarihi ve sorunları konusunda deneyimli olduğunu ifade ederek, "Komisyon, süreçte kritik bir rol oynayacak" dedi. Ayrıca, bu sürecin önceki çözüm girişimlerinden farklı olduğunu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de desteklediğini söyledi.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE SÜRECİ

Avukat Özer, tutuklu siyasetçilerin durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Öncelikle hukuki süreçlerin tamamlanması gerektiğini, ardından barış sürecinin başarısına bağlı olarak af kararı alınabileceğini belirtti. Bu kapsamda, Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye edilebileceğini açıkladı.