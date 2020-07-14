Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi Artvin'in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü, yan yana defnedildi. Mustafa ve Müşerref Sönmaz çifti ile çocukları Salih Sönmaz için Yusufeli Demirkent köyündeki camide cenaze töreni yapıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden Mustafa ve Müşerref Sönmaz çifti ile çocukları Salih Sönmaz için Yusufeli Demirkent köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi. BAKAN SOYLU DA CENAZE NAMAZINA KATILDI Törene, Sönmaz ailesinin kızları Fatmanur ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Sönmaz ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi. Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından anne, baba ve kardeşini kaybeden Fatmanur Sönmaz ile yakınlarının yanına gelerek taziyelerini iletti.