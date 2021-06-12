Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü
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Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü -Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağmur ve dolu yağışı sel sularını beraberinde getirdi, vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sırasında boş olan...

Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü

-Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağmur ve dolu yağışı sel sularını beraberinde getirdi, vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sırasında boş olan taşkın su kanalı taştı, sel sularının arasında bir kişi aracında mahsur kaldı. Sel suları bir motosikleti sürükleyip götürdü.

Beyşehir'de 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışıyla taşkınlar meydana geldi, caddeler adeta göle döndü. Yağış sırasında normalde boş olan ve sularını Beyşehir Gölü'ne boşaltan taşkın su kanalı taştı, göle dönen yollardaki sel suları da BSA kanalına aktı. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise gelen sel suları ile zor anlar yaşadı. Bir sürücü sularda aracı ile mahsur kaldı. Yol kenarında park halinde olan bir motosikleti ise sel suları sürükleyerek götürdü. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü
Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü
Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü
Son dakika haber: Sel suları motosikleti sürükledi: Kanallar taştı, yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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