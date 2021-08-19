Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı

Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde meydana gelen sel felaketinde Menekşe Apartmanı'nın zemin katında oturan Satiye Köksal ve engelli eşi Muharrem Köksal komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde meydana gelen sel felaketinde Menekşe Apartmanı'nın zemin katında oturan Satiye Köksal ve engelli eşi Muharrem Köksal komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan sel felaketinde Abdipaşa beldesinde de bazı binaları su bastı. Abdipaşa beldesi Vatan Caddesi üzerindeki Menekşe Apartmanı'nın zemin katında oturan Satiye Köksal (74) ve engelli eşi Muharrem Köksal'ın (89) su basan evden yükselen yardım çığlıklarına komşuları yetişti.

Engelli olduğu için yürüyemeyen Muharrem Köksal ve eşi komşuları tarafından üst kata taşındı. Büyük korku yaşadıkları o anları anlatan Satiye Köksal, "Sel gecesi şu camların kenarından uğradı su. Ondan sonra biz sele gidiyoruz diye eşimi arabasına bindirdik, kapıya kadar gittik. Ben başladım böyle titremeye. Vücudum hapır hapır titriyor. Korktum, korkmaz mıyım. Başka gidecek yerim yok. Kız bas bas bağırdı yardım eden yok mu diye. Ondan sonra geldiler eşimi aldılar arabayla merdiven başına çıkarttılar. Oradan biz yukarı çıktık. Evin içine bakıyoruz kapıdan doğru. İçeride giremiyoruz. Orada işte korktum. Yönetici bizi evine davet etti. Orada kaldık o gece" dedi.

Evde yürütülen temizlik çalışmalarına destek veren mahalle muhtarı sel felaketi sırasında Köksal ailesinin evinde can mücadelesi yaşandığını söyleyerek, "O akşam yoğun derecede yağmur yağışı oldu. Bu dairemiz komple su içinde kaldı. Amcamız da zaten yaşlıydı engelliydi. Komşular sağ olsunlar el ele verdiler amcamızın arabasını sırtlarında taşıdılar kurtardılar. Amcamız yürüyemiyordu zaten, bir nevi ölümden döndü. Bugün Sosyal Yardımlaşma ekipleri ile beraber temizliklerini yapıyoruz. Evin hali berbat durumda. Bayağı da kötü yani. O akşam bir can mücadelesi oldu burada yani çok yoğun bir şekilde" diye konuştu. - BARTIN

Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:08:55. #1.16#

title