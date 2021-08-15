SEL FELAKETİNDE CAN VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
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SEL FELAKETİNDE CAN VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

SEL FELAKETİNDE CAN VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Habermetre - Haberler | Toplum

SEL FELAKETİNDE CAN VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUNÜlkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları, ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinin neden olduğu can ve mal kayıplarının, doğal yaşam tahribatının üzüntüsünü yaşıyoruz.

SEL FELAKETİNDE CAN VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları, ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinin neden olduğu can ve mal kayıplarının, doğal yaşam tahribatının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışların Kastamonu başta olmak üzere Bartın ve Sinop'taki yerleşim bölgelerinde yarattığı sel afeti sonunda yaşanan can kayıplarının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Üst üste yaşadığımız doğal afetlerin önemli bir nedeninin iklim şartlarındaki değişiklik olduğunu, doğayı koruma ve doğaya saygının, insan yaşamına saygı olduğunu unutmadan hepimiz bir an önce üzerimize düşeni, devletimizle işbirliği içinde yapmalıyız.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Kaynak: Habermetre

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