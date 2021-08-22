Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor

Bir son dakika haberine göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı ilçede, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen talepler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor.

Askerler, kamyonetten indirilen eşyaların taşınmasına da yardım ediyor.

Selzede Hikmet Bozkurt, AA muhabirine, selin büyük zararlara neden olduğunu söyledi.

Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, "Sel felaketinde her şeyimi kaybettim. Arabamı, evimi, eşyalarımı kaybettim. Evim sel altında, içi balçık doldu. Eşyalarımın sadece küçük bir bölümü kaldı. Bir ailemi kurtarabildim. Burada bir arkadaşım evini açtı. Allah razı olsun. Şimdi de eşimi, çoluğumu çocuğumu köye gönderiyorum." dedi.

Askerlerin eşyaların taşınmasına yardım ettiğini belirten Bozkurt, "Telefonla aradım eşyalarımı taşımak istediğimi söyledim. Gelip eşyalarımı çıkardılar. Kamyona yerleştirdiler. Devletimizden, askerlerimizden Allah razı olsun. Bana bu desteği verip eşyalarımı taşıyorlar." diye konuştu.

Çalışmaların çok hızlı devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler el birliğiyle mücadele ediyor. Herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek