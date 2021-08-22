Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı ilçede, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen talepler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor.

Askerler, kamyonetten indirilen eşyaların taşınmasına da yardım ediyor.

Selzede Hikmet Bozkurt, AA muhabirine, selin büyük zararlara neden olduğunu söyledi.

Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, "Sel felaketinde her şeyimi kaybettim. Arabamı, evimi, eşyalarımı kaybettim. Evim sel altında, içi balçık doldu. Eşyalarımın sadece küçük bir bölümü kaldı. Bir ailemi kurtarabildim. Burada bir arkadaşım evini açtı. Allah razı olsun. Şimdi de eşimi, çoluğumu çocuğumu köye gönderiyorum." dedi.

Askerlerin eşyaların taşınmasına yardım ettiğini belirten Bozkurt, "Telefonla aradım eşyalarımı taşımak istediğimi söyledim. Gelip eşyalarımı çıkardılar. Kamyona yerleştirdiler. Devletimizden, askerlerimizden Allah razı olsun. Bana bu desteği verip eşyalarımı taşıyorlar." diye konuştu.

Çalışmaların çok hızlı devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler el birliğiyle mücadele ediyor. Herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor
Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor
Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor
Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mert Günok Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | KASTAMONU - Sel bölgesindeki askerler vatandaşların eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 18:55:50. #1.16#

title