Sel bölgesinde Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler
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Sel bölgesinde Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler

Sel bölgesinde Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, temizlik çalışması yapan askerler, yerde buldukları Atatürk portresi üzerindeki çamuru elleriyle temizledi.

KASTAMONU'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, temizlik çalışması yapan askerler, yerde buldukları Atatürk portresi üzerindeki çamuru elleriyle temizledi.

Bozkurt'ta sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce kişinin görev yaptığı ilçede ekipler, tüm iş yerlerini ve binaları temizleyip, yıkıyor. Bölgede görev yapan askerler ise yerde çamurun içinde Atatürk portresi olduğunu fark etti. Askerler, çerçeveli portreyi alıp, üzerindeki çamuru elleriyle temizleyerek, yıkadıktan sonra görevlilere teslim etti.


Sel bölgesinde Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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