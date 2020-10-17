Sektörün önde gelenleri, Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi
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Sektörün önde gelenleri, Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi

17.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:20
Sektörün önde gelenleri, Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi

Türk gıda sektöründen ülkenin önde gelen iş adamları, sanat, siyaset ve bilim ve akademi dünyasının temsilcileri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin açılış konuşmasını Lobin Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı.

Zirveyi düzenleyen Lobin Türkiye tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte gıda sektöründe kalite bilincinin yerleştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığının altı çizildi.

GIDADA ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU KONUŞULDU

İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) Turkey tarafından yapılan zirvede, açılış konuşmasınıLobin Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı. Siyasi temsilcilerin ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin konuşmasında sonra Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz moderatörlüğünde gıdada üretici sorumluluğu başlıklı program gerçekleştirildi. Yapılan zirvede 'Gıda güvenilirliğinin Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında da en önemli gündem maddelerinin başında yer aldı.

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