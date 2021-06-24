Seksenler nerede çekiliyor? Seksenler dizisi hangi şehirde, ilçede, mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Seksenler nerede çekiliyor? Seksenler dizisi hangi şehirde, ilçede, mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Seksenler nerede çekiliyor? Seksenler dizisi hangi şehirde, ilçede, mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Ekranların sevilen dizisi Seksenler'in nerede çekildiği merak edildi. Seksenler nerede çekiliyor? Seksenler hangi ilde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Seksenler dizisinin çekildiği yer neresi, ülkemizde mi çekiliyor? Çınaraltı mahallesi nerede? Çınaraltı mahallesi hangi şehirde ve ilçede? Dizi çekimleri nerede yapıldı tüm detaylar haberimizde...

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler nerede çekiliyor merak konusu oldu. Seksenler dizisi hangi şehirde çekiliyor? Dizi çekimleri İstanbul'da mı yapıldı? Dizinin çekildiği mahalle ve semt neresi? Dizideki evler nerede, hangi ilçede bulunuyor?

SEKSENLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seksenler'in yeni bölümleri TRT 1'de her hafta Perşembe günü yayınlanacaktır. Yeni sezon ilk bölümü bugün 24 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek.

SEKSENLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seksenler dizisi ilk olarak 2012 yılında çekimlere başlandı. İlk çekimlerden bu yana 3 farklı mekanda çekimler yapılmıştır. Seksenler dizisi ilk olarak İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çekiliyordu. Sonrasında Kartal ilçesine geçildi. Ardından yeni sezonlarda dizinin çekim yerleri de değişti.

Bazı kaynaklara göre dizinin yeni bölümleri Kocaeli ilinin Darıca ilçesinde çekiliyor. Fakat bazı kaynaklara göre ise Elazığ şehrimizde çekimler devam ediyor denildi. Bazı kaynaklara göre dizi çekimleri için yapılan yeni konutların Elazığ'da olduğu söylenmişti.

Geçtiğimiz sezonda dizinin yeni çekimleri için Kocaeli'deki bir fabrika kullanılmıştı. Fabrikanın sete dönüşmesi için yaklaşık 1 milyon dolar harcanıldığı haberleri çıkmıştı. Fakat yeni sezon bölümlerinin ise Elazığ'da çekileceği tahmin edilmektedir.

ÇINARALTI MAHALLESİ NEREDE?

Ek olarak dizinin geçtiği yer Çınaraltı Mahallesi olarak biliniyor. Çınaraltı mahallesi en son Kocaeli Darıca'da bulunuyordu. Dizinin çekimlerinin yapıldığı yer değiştiğinde mahallenin konumu da değişmiş olacak.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan - METİN ÖĞRETMEN

İlker Ayrık - ÇAĞATAY

Zeynep Demirel - AMELİE

Şoray Uzun - AHMET

Ayşe Tolga - GÜLDEN

Onur Dilber - RIZA AMİR

Berat Yenilmez - PASTACI SAMİ

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