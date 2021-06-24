Seksenler Nazlı yok mu, neden yok, ayrıldı mı? Yasemin Çonka kimdir, kaç yaşında, diziden mi çıktı? Ahmet'in kardeşi Nazlı kimdir?

Seksenler yeni sezon yaz bölümleri bugün başlıyor. Seksenler'de bazı sevilen karakterler yeni sezonda yer almadı. Bunun ardından araştırma yapıldı. Seksenler Nazlı yok mu, nerede, neden yok izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Nazlı (Yasemin Çonka) diziden mi çıktı, diziye geri dönecek mi? Nazlı nerede oynuyor?

Yasemin Çonka (Nazlı) Seksenler'den ayrıldı mı, neden yok? Nazlı'yı kim canlandırıyor? Seksenler Nazlı canlandıran oyuncu kimdir? Yasemin Çonka diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı, neden yok? Yasemin Çonka kimdir, kaç yaşında, nerede, hangi dizide rol alıyor? Tüm detaylar haberimizde...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenlerin yeni bölümü bugün 24 Haziran Perşembe günü TRT 1 ekranında başlayacak.

SEKSENLER NAZLI YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Nazlı (Yasemin Çonka) dizi kadrosunda yer almadı. İlk sezonlar dizide yer alan Ahmet'in (Şoray Uzun) kardeşi Nazlı karakteri oldukça beğeni almıştı. TRT 1'in resmi sitesinde Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda Nazlı yer almadı. Seksenler dizisinde yeni bölümlerde olup olmayacağı bugün netlik kazanacak.

Dizinin sevilen karakteri Nazlı, 175. bölümde Seksenler'e veda etmişti.

SEKSENLER NAZLI KİMDİR?

Ahmet'in kardeşi, Çağatay'ın ablasıdır, evin ortanca çocuğu ve tek kızıdır. Ergun Plak ile evlenip sonra boşanmışlardır. Hilmi Bey'in yanında müdür yardımcısı olarak çalışmış, daha sonra şirket Hilmi Bey yüzünden batınca işsiz kalmıştır. Niyazi ile evlendikten sonra Niyazi'nin İzmir Devlet Tiyatroları'nda iş bulması üzerine Niyazi ile İzmir'e taşınmıştır.

NAZLI (YASEMİN ÇONKA) KİMDİR?

Yasemin Çonka (18 Şubat 1972; İstanbul), Türk dizi oyuncusu. Seksenler dizisinde "Nazlı" karakteri ile tanınmıştır.

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.

1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı.

Yasemin Çonka evli olup, Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.

2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ile başrolde oynadı.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan - METİN ÖĞRETMEN

İlker Ayrık - ÇAĞATAY

Zeynep Demirel - AMELİE

Şoray Uzun - AHMET

Ayşe Tolga - GÜLDEN

Onur Dilber - RIZA AMİR

Berat Yenilmez - PASTACI SAMİ