Seksenler izle! Rsim Öztekin Seksenler dizisi son bölüm full izle!
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Seksenler izle! Rsim Öztekin Seksenler dizisi son bölüm full izle!

08.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:00
Seksenler izle! Rsim Öztekin Seksenler dizisi son bölüm full izle!

TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler izle! Rsim Öztekin Seksenler dizisi son bölüm full izle! Seksenler oyuncuları! Detaylar haberimizde.

TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler izle! Rsim Öztekin Seksenler dizisi son bölüm full izle! Seksenler oyuncuları!

SEKSENLER OYUNCULARI

Rasim Öztekin Fehmi Özdemir 1- Ahmet, Çağatay ve Nazlı'nın babasıdır. Çınaraltı Mahallesinin eski Muhtarıdır.

Özlem Türkad Rukiye Özdemir 1- 3 çocuk annesi Rukiye, daima çocuklarının düzgün kişilerle arkadaşlık yapmasını, evlenmesini ve SSK'lı işlerde çalışmasını ister.

Şoray Uzun Ahmet Özdemir 1- Dizinin ana karakteridir, olayları o anlatır.

Ayşe Tolga Gülden Özdemir 1- Ahmet'in eşi.

Ceyhun Fersoy Şahin 1- Rukiye'nin abisinin oğlu.

Berat Yenilmez Pastacı Sami 1- Mahallenin pastanecisi.

Suzan Kardeş Fato Ana 1- Sami'nin annesi.

Begüm Öner Elvan 1- Sami'nin kızı. Şahin'in eşi.

Hakan Bulut Butik Ali 1- Mahallenin satıcısı. Pasajda dükkanı var.

Özlem Balcı Yıldız 1- Mesut'un karısı.

SEKSENLER DİZİSİ

Seksenler, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak yayımlandı ve 6 sezonluk yayın hayatı 27 Mayıs 2017'de 228. bölümde sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı.

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