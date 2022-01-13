Seksenler Ferhunde kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Trt 1 ekranlarının nostaljik dizilerinden Seksenler'in oyuncularından olan Ferhunde karakterini kim canlandırıyor araştırılmakta. Seksenler Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER FERHUNDE KİMDİR?

Seksenler Ferhunde, pasajın yüncüsüdür. Dizide karakteri canlandıran isim Şule Güven'dir.

ŞULE GÜVEN KİMDİR?

Şule Güven Atay, 27 Temmuz 1982'de Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eşinin adı Ercan Atay olup kızlarının adı da Rüya Atay'dır.

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