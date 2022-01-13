Seksenler Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seksenler Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Seksenler, merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncularıyla ve konusuyla dikkat çekn dizide bir dönem çıkan ve geri dönen karakter olan pasajda gördüğümüz isimler arasında olan Ferhunde hakkında Seksenler Ferhunde 'Şule Güven' kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler Ferhunde kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Trt 1 ekranlarının nostaljik dizilerinden Seksenler'in oyuncularından olan Ferhunde karakterini kim canlandırıyor araştırılmakta. Seksenler Ferhunde kimdir? Şule Güven kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER FERHUNDE KİMDİR?

Seksenler Ferhunde, pasajın yüncüsüdür. Dizide karakteri canlandıran isim Şule Güven'dir.

ŞULE GÜVEN KİMDİR?

Şule Güven Atay, 27 Temmuz 1982'de Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eşinin adı Ercan Atay olup kızlarının adı da Rüya Atay'dır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title