Seksenler canlı izle! TRT 1 Seksenler 503. yeni bölüm canlı izle! Seksenler Yaz 12. bölüm canlı izle!

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SEKSENLER KONUSU NE?

Türkiye'nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.

SEKSENLER NE ZAMAN?

Seksenler, TRT 1'de her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmektedir.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Özlem Türkad - Rukiye Özdemir

Şoray Uzun - Ahmet Özdemir

Yasemin Çonka - Nazlı Özdemir

İlker Ayrık - Çağatay Özdemir

SEKSENLER 9. SEZONDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Dizide 90'lar dönemini anlatılmaya başlandı.

Mahalleye okul eklendi ve okulun içindeki sınıf, öğretmenler odası, müdürün odası ve kantin gösterilmeye başlandı.

Mahalledeki eski polis karakolu, "Çınaraltı Oyun Salonu" olmuştur.

Dizide tekrardan gelecek gösterilmeye başlanacak ve 2020'li yıllar gözükecek.

Ahmet ve Gülden'in 2021'deki evi eklendi.

Rıza Amir'in evi ve yeni karakol eklendi.

19 Ağustos 2021 tarihinde dizinin 500. bölümü yayımlandı.

SEKSENLER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR? (GÜNCEL BİLGİ)

Dizi 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan 111. bölümü ile 3. sezon finalini yaptıktan bir ay sonra Ramazan Özel bölümleri (11 bölüm (112-122) ) ile bir ay sürüp 2 Eylül 2014 tarihinde 123. bölümü ile 4. sezona başlamıştır.

Dizi 1 ile 3. sezon arasında salı günleri yayınlanmaktaydı ancak 4. sezonda perşembe gününe alındı. 5 ve 6. sezonda ise yayın günü cumartesi oldu, 7 ve 8. sezonda (229'dan 491. bölüme kadar) hafta içi her gün yayımlandı. 9. sezon'dan itibaren yaz aylarında haftalık olarak perşembe günü yayınlanmaya başlayıp, 7 bölüm sonra 499, 500, 501 ve 502. bölüm haftada 2 gün pazartesi ve perşembe günleri yayınlanmış 503. bölümden itibaren tekrar perşembe 20.00'da yayınlanmaya devam etmektedir.