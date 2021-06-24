Seksenler Çağatay kimdir? Seksenler İlker Ayrık kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Çağatay karakteri ile milyonların beğenisini toplayan İlker Ayrık hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler İlker Ayrık kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Çağatay kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan İlker Ayrık, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Çağatay kimdir? Seksenler İlker Ayrık kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER ÇAĞATAY KİMDİR?

Yıllar önce ailesini karşısına almak pahasına Belçika'ya giden ve uzun süredir başta babası Fehmi olmak üzere abisi Ahmet ile de küs olan Çağatay, sürpriz bir şekilde mahalleye geri döner. Üstelik yalnız da dönmez. Çağatay Belçika'da herkesten habersiz evlenmiş, eve Belçikalı eşiyle beraber dönmüştür. Artık eşiyle beraber, ailesinin yanında yaşayacak Türkiye'de iş bulmaya çalışacak, aynı zamanda Ahmet ve Fehmi ile arasını düzeltmeye çabalayacaktır.

İLKER AYRIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ekim 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: Balıkesir

Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005-2006 sezonunda Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu. 2008 yılında Doa'nın Yallah klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birkaç defa Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans filminde "Muhasebeci Servet" olarak bilinir. Uzun bir süre Seksenler dizisinde Çağatay karakterini canlandırmıştır.

2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlenmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.