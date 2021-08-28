Seksenler Amelie kimdir?

Seksenler dizisinde Amelie karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Zeynep Demirel hakkında araştırmalar yapılıyor. 2009 yılında Belçika'da katıldığı katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. seçilen Zeynep Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yaşıyor ve Amelie karakterine hayat veriyor. Peki, Seksenler Zeynep Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Amelie kimdir? İşte, detaylar…

Seksenler Amelie kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT'in sevilen dizisi Seksenler'de Zeynep Demirel sürprizi büyük beğeni topladı. Peki, Seksenler Amelie kimdir? Seksenler Zeynep Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler dizisinde Çağatay'ın yabancı kız arkadaşı Amelie karakteri ile dizi izleyicilerinin karşısına çıkan Zeynep Demirel'in hayatı da merak konusu oldu. Futbolcu Volkan Demirel'in eşi olan Zeynep Demirel kaç yaşında?

SEKSENLER AMELİE KİMDİR?

Çağatay'ın Belçika'da tanışıp evlendiği yeni gelin... İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika'da çalışmıştır. Çağatay'a aşık olduktan sonra evlenmişler ve her şeyden vazgeçerek Türkiye'ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi'ne sevdirmeye çalışacaktır. Belçika'da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye'ye sürpriz olur.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1989 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Zeynep Kübra Sever Demirel "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu oldu.