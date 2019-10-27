Sekizinci Nesil GOLF, TDI, TSI ve TGI Seçenekleri ile Geliyor

27.10.2019 03:12

Volkswagen yeni nesil Golf ve Hibrit çeşitlerini duyurdu

Uzunca bir bekleyişten sonra Volkswagen Sekizinci Nesil Golf modelini duyurdu. TSI, TDI ve şimdi de TGI…



Daha zarif bir tasarım ve mevcut Golf çizgisi korunarak karşımıza çıkan modelin içinde bir çok yenilik var. Herşeyden önce 5 tane hibrit modeli olacak. 48V lityum-iyon batarya ve iki plug-in hibritli üç hibrit versiyon olacak. plug-in Volkswagen'in yaklaşık 60 kilometre (37 mil) dayanacağını söylediği 13 kWh lityum-iyon bataryaya sahip olacak.



İç Mekan Tamamen Dijital Hale Getirildi

Analog hız kadranı bile yok. Konsol tamamen dijital oldu. Frankfurt otomobil fuarında gördüğümüz ID3'in içini andırıyor. Dijitale dönmek bir çok iç bileşinden tasarruf etmek anlamına geliyor muhtemelen bu da fiyatlara inirim olarak yansıyabilir.



ID3'tekine benzer 8,25 inç veya isteğe bağlı 10 inç ekran, sesle etkinleşen kontrol için Alexa'yı destekleyecek bilgi eğlence sistemini barındırıyor. Bağlanabilirliliğe gelince araçta Vehicle-to-X standart olarak geliyor.



Böylece bir birleri ile konuşan araç altyapısı hazır. Volkswagen 800 metreye kadar araçlar ile bilgi alışverişinin mümkün olabileceğini söylüyor.



Daha geleneksel güç aktarma organlarında, yeni Golf dört silindirli gaz (TSI), dizel (TDI) veya doğal gaz tahriki (TGI) arabası olarak sunulacak.



Sekizinci nesil Golf, Aralık ayından itibaren showroomlarda satışa sunulacak.

Kaynak: Teknotalk.com