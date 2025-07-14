Şekerpare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şekerpare filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şekerpare filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şekerpare konusu, özeti ve Şekerpare oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şekerpare filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şekerpare filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şekerpare filmini izleyecek olanların merak ettiği Şekerpare konusu nedir, Şekerpare oyuncuları kimler ve Şekerpare özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.
ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
- İlyas Salman · Cumali Malatya
- Şener Şen · Serkomser Ziver
- Yaprak Özdemiroğlu · Şekerpare
- Şevket Altuğ · Hurşit
- Berrin Koper · Afet
- Ali Taygun · Galatalı
- Ayşen Gruda · Peyker
- Nazan Ayas · Letafet'in kızlarından biri
- Neriman Köksal · Letafet
- Macit Koper · Mahkûm
- Hakkı Kıvanç · Müştak
- Ayben Erman · Dansöz
- Serra Yılmaz · Mahmure
- Ayten Erman · Hamdune
- Hüseyin Kutman · Nazır
- Nevin Akkaya · Letafet (Seslendirme)
- Kudret Karadag
- Ercan Gezmis
- Muzaffer Civan
- Nazan Ayas
- Orhan Alkan
- Abdi Algül
ŞEKERPARE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından olan Şekerpare, İstanbul'da Galata çevresi ve İstanbul Beylerbeyi civarında çekildi.