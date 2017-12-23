Şekercilerin Kavgası Düğünü Kana Buladı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, düğünde şeker satan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Taraflardan birisinin indirim yapması nedeniyle çıkan kavgada düğünün eğlence bölümleri iptal edildi.



Olay, Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Muhammet Akkan ile gelin Burcu Bayraktar'ın hayatlarını birleştirdiği düğünde eğlencenin devam ettiği kız evine şeker satmaya gelen Cihangir Yelkıran (46) ve oğlu Toprak Yelkıran (19) ile aynı yerde şeker satan Nedim Gökbel (26) ve kardeşi Güven Gökbel (17) arasında tartışma çıktı. 2 liraya satılan şekerlerin, tarafların birisi tarafından 1,5 liraya satılmaya başlaması nedeniyle çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.



Her iki ailenin birbirine bıçaklarla saldırdığı kavgada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi isabet eden Nedim Gökbel olay yerinde hayatını kaybetti. Kent merkezine çok uzak bir mesafede bulunan kırsal mahalleye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Cihangir Yelkıran da yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Güven Gökbel'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Toprak Yelkıran'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Eğlenceler iptal edildi



Eğlencenin devam ettiği sırada yaşanan kavgayla birlikte kız evinde bulunan vatandaşlar, kısa bir sürede dağıldı. Müzisyenlerin de ayrılması nedeniyle düğünün eğlence bölümleri iptal edildi. Fiyat yüzünden kavga eden seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan şekerler evin bahçesine dağıldı.



En mutlu günlerinde istenmeyen bir hadise yaşandığını ifade eden damadın ağabeyi Arif Akkan, "Kız evinde eğlence devam ederken satıcılar kendi aralarında kavga etmişler. Bıçaklananlardan birisi burada, diğeri ise ambulansta ölmüş. Düğünün gündüz ki eğlence kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Gece sadece takı töreni olacak. Bu olay nedeniyle eğlence kısımlarını en aza indirgedik. Olayın köyümüzle hiçbir alakası yok. Dışarıdan gelen satıcıların kendi aralarındaki kavgası. Düğünümüz ve köyümüz bu olaydan etkilendiği için üzgünüz" şeklinde konuştu. - AYDIN