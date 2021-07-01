Şeker sandıkları lavabo açıcıyı ağızına alan 5 çocuk taburcu edildi
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Şeker sandıkları lavabo açıcıyı ağızına alan 5 çocuk taburcu edildi

Şeker sandıkları lavabo açıcıyı ağızına alan 5 çocuk taburcu edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker sandıkları lavabo açıcı yedikleri şüphesi ile hastaneye sevk edilen 5 çocuk taburcu edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker sandıkları lavabo açıcı yedikleri şüphesi ile hastaneye sevk edilen 5 çocuk taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine tatile torunlarını beraberinde getiren Salise Kalebaş (59) hayatının şokunu yaşadı. Çocukların elinde lavabo açıcı maddeyi gören Kalebaş, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Niksar'da yapılan ilk kontrollerin ardından çocuklar Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y.K. (9) yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Şeker sanarak ağızlarına almışlar

Kızı ve oğlunun çocuklarına bakan Salise Kalebaş, çocukların poşet içerisinde bulunan lavabo açıcıyı şeker sanarak ağızlarına almış olduklarını ifade ederek, "Çocuklar bu minik top şeklindeki lavabo açıcıdan ağızlarına birer ikişer tane almışlar. Ama bize 'ağzımızı biber yaktı' dediler. Sonra kız çocuklarından birisi ne yediklerini bana gösterince lavabo açıcı olduğunu anladım" dedi.

Kalebaş, ailelerin çocuklarını biran olsun gözünün önünden ayırmaması tavsiyesinde bulunarak, "Çocuklar çok sahip çıkmaları, dikkatli olmaları lazım. Çünkü ben gözümden kaçırdım, onlarda kaçırmasınlar" diye konuştu.

Kız çocuklarından Y.K (9) evin alt katında kavanozda bulunan lavabo açıcı maddeye şeker sandıklarını ifade ederek, "Şeker sandılar ağızlarına aldılar, bende elime aldım baktım. Elimi yaktı attım" dedi. 7 yaşındaki M.A.K ise şeker sandığı maddeyi ağzına aldığını, dili yandığını kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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