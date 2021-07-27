Şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastası ne yemeli?

Vücut için gerekli olan insülinin yeterince üretilmemesinden kaynaklanan bir hastalık olan şeker hastalığı( insülin ), kesin sonuçları ancak kan ve idrar testleri ile anlaşılabilmektedir . Peki, Sinirsel şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastası ne yemeli? Gizli şeker hastalığı nedir?

Bazı diyabet hastalarında çok nadir de olsa hiçbir bulgu gözlemlenmez ve gizli ilerleyebilir. Şeker testi nasıl yapılır?: Şeker hastalı çeşitleri nelerdir? Şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastası ne yemeli?

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Geç iyileşen yaralar

-Kilo kaybı

-Halsizlik uyuşma hali

-Bulanık görme

-Gebelik sırasında normalden büyük bebek doğumu.

ŞEKER HASTASI NE YEMELİ?

Şeker hastalığı ve beslenme birbirleriyle doğrudan ilgili olduğu için beslenme ve diyet şeker hastaları için hayati bir önem taşımaktadır. Besin zincirindeki temel besin maddelerini yeteri ve dengeli tüketmek oldukça önemlidir. Bununla beraber rafine ürünlerinin tüketimi diyabet hastaları için risk oluşturmaktadır. Karbonhidrat tüketimi de oldukça önemlidir .Bu grupta beyaz ekmek yerine tam tahıl tüketmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Bunun yanında sebze ağırlıklı beslenme de oldukça önem arz etmektedir. Kuru baklagillerden fasülye ,nohut ,mercimek şeker hastalarının tüketmesi gereken önemli besinler arasında yer almaktadır. Protein tüketimi de bu süreçte kan şekerinin dengelenmesi açısından önemlidir. Protein tüketiminde yağlı etler yerine balık, yağsız tavuk göğsü tercih edilmelidir. Yağlardan ise iyi yağlar dediğimiz badem, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketimi sağlıklı bir tercih olacaktır. Tüm bunların yanında şeker hastalarının işlenmiş gıda ,pirinç, meyve suyu, mısır, mısır gevreği, kızarmış patates ,tatlılar ,gazlı içecekler, makarna, beyaz ekmek, yağlı kırmızı et, şeker hastalarının kaçınması gereken gıdalar arasında yer almaktadır.

GİZLİ ŞEKER NEDİR?

Türkiye'de her üç kişiden birinde görülen gizli şeker diğer adıyla pre-diyabet, kan şekerinin normalden yüksek olması ama hasta sayılacak değerlerde olmamasına denir. Hastaya değerleri normal olmadığı halde Tip 2 teşhisi konulamaz ancak gizli şeker terimi kullanılır. Yüksek risk grubu olarak sayılmasıyla birlikte gizli şeker, diyabetin habercisidir. Önlem alınmaz ise 10 yıl sonra Tip 2 diyabet teşhisi konmasına sebep olmaktadır.