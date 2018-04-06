Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi İçin İhale Toplantısında CHP'lilerden Tepki

ANKARA'da, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihale, salonda takip için bulunan CHP'li milletvekilileri tarafından protesto edildi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ihale düzenlendi. Bor Şeker Fabrikası için 8, Kırşehir Şeker Fabrikası için ise 11 firma tarafından teklif verildi. Bu sırada ihaleyi takip etmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bir grup milletvekili, salona geldi. İhaleyi takip eden CHP'li vekiller, bir süre sonra protesto etmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu kurul, ne yazık ki ülkenin en önemli kaynaklarını peşkeş çekmeye gelmiştir. Toplumdan haberdar edilmeden baskın bir ihaleyle size ait olmayan bu kaynakları satma hakkınız yoktur. Sizler satıcılar, sizler alıcılar; bu ülkeye, bu ülkenin kaynaklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının satışına itiraz ediyoruz. Bunu yapmak ülkeye hainliktir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise "Bu, maalesef şekerin idamıdır. Şeker milletindir, sizin değildir. 2019 da bilin ki bunu kamulaştıracağız" dedi.

CHP'li milletvekilleri daha sonra 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' diye slogan atıp, salondan ayrıldı. İhaleye ise bir süre ara verildi.

CHP'li Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çıkışında yaptığı açıklamada, satışı savunan tek kişi dahi olmadığını ileri sürerek, "Bu yapılan şey hukuksuzdur. Bu satışın gerçekleşmesi milletle dalga geçmektir" dedi.

- Ankara