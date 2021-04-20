Şeker bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün?
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Şeker bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün?

Şeker bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Vatandaşın son günlerde en çok araştırdıkları konulardan biri, şeker ya da daha çok bilinen adıyla ramazan bayramı ne zaman sorusu olmuştur. Peki, Şeker bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün? Detaylar habe

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Vatandaşın son günlerde en çok araştırdıkları konulardan biri, şeker ya da daha çok bilinen adıyla ramazan bayramı ne zaman sorusu olmuştur. Peki, Şeker bayramı ne zaman? 2021 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün? Detaylar haberimizde!

ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılının şeker bayramı ramazan ayının bittiği gün yani son günü olan arife gününün ertesi günüdür.

2021 Şeker Bayramının Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

2021 Şeker Bayramı: 13 Mayıs Perşembe- 15 Mayıs Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı ve Şeker Bayramı söylemi aynı şeylerdir. Aralarındaki isim farkının nedeni ise şöyledir;

Ramazan Bayramı:

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

Şeker Bayramı:

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmişidir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

Dolayısıyla Ramazan Bayramı da yukarıda açıkladığımız gibi Şeker Bayramı ile aynı tarihleri içerir. Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs arasında olup 3 gün sürecektir.

2021 Şeker Bayramının Arifesi

12 Mayıs Çarşamba

2021 Şeker Bayramı

1. gün 13 Mayıs Perşembe

2. gün 14 Mayıs Cuma

3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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