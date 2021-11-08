SEKA Kâğıt Müzesi Koleksiyonuna yeni bağış

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Seka Kâğıt Müzesi koleksiyonu bağışlanan eserler ile zenginleşmeye devam ediyor. Son olarak SEKA Kâğıt Fabrikasından emekli Önder Ergün iki albüm içerisinde toplam 125 adet fotoğrafı Kâğıt Müzesine bağışladı. SEKA Kağıt Fabrikasına ait inşaat fotoğraflarının bulunduğu 125 fotoğraflık albüm ilk aşamada restorasyon ve konservasyon işlemlerine tabi tutulacak. Bu işlemlerin ardından fotoğraflar Kâğıt Müzesi envanterine kaydedilecek. Envantere giren fotoğraflar müze içerisinde uygun olan vitrinlerde ziyaretçiler için sergilenecek.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ

SEKA Kâğıt Müzesi'nde ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kâğıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor. Her yönüyle kâğıdı, kâğıdın tarihini ve üretim süreçlerini keşfedebildikleri müze salonlarıyla farklı yaş gruplarından oluşanziyaretçilere çağdaş bir sergileme yaklaşımıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde açık olan müze, 08:30-17:30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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