Şehzadeler'de trafik kazası: 1 yaralı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Belediye ekipleri, kaza sonrası yerinden sökülen 3 ağacı kaldırdı.

Bu arada sürücünün 159 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaynak: AA