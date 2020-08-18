Şehzadeler'de Covid-19 çalışmaları değerlendirildi
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Şehzadeler'de Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehzadeler'de Covid-19 çalışmaları değerlendirildi
18.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:09

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tedbirlerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, alınan kararlara uyma ve uygulama noktasında yaşanan sıkıntılara çözüm olacak önlemler alınacağını belirterek "Bu işe bu zamana kadar çok fazla katkı sunmamış kurumları da işin içine çekerek her alanda uyumlu bir şekilde çalışmak zorundayız. Okulların açılacağı 21 Eylül tarihine kadar vaka sayısının minimum seviyeye düşürülmüş olması lazım. Alacağımız yeni tedbirler ve önlemlerin yanı sıra mevcut tedbirlere en iyi şekilde uyulması gerekiyor. Bu süreçte her şeyi tek tek kontrol ederek en ufak şeyleri dahi gözden kaçırmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.

Vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunacağı bütün faaliyetlerin bire bir takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Karadeniz, pazar yerlerinde bir gün önceden planlama yapılarak ertesi sabah pazarcılar gelmeden hem kolluk güçleri hem de zabıta ekiplerinin pazarcıların yerleşim sürecini ve pazara gelen vatandaşların yoğunluğunu takip etmesi gerektiğini söyledi. Kampanya düzenleyen zincir marketlerde kampanya günlerinde market önleri ve içerisinde yoğunluk yaşandığını da söyleyen Vali Karadeniz, bu yığılmaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını da verdi.

Konuşmasında fabrikalarda ki vaka durumuna da değinen Vali Karadeniz, "Elimizdeki veriler vakaların sadece sanayi kesiminde ya da fabrikalarda çalışan insanlardan kaynaklı olmadığını sosyal ortamlardan fabrikalara taşındığını ortaya koyuyor. Dışarıdaki sosyal ortamı her yönden kontrol etmeliyiz. Her iş yerini haftada en az iki kez denetleyecek şekilde organize olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda, Şehzadeler İlçesinde Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve denetimlere ilişkin konular görüşülerek bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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