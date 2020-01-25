Şehzadeler CHP'de yeni başkan Gürtunca oldu
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Şehzadeler CHP'de yeni başkan Gürtunca oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler 3. Olağan Kongresi yapıldı.

25.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:03
Şehzadeler CHP'de yeni başkan Gürtunca oldu

(CHP) 3. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut başkan Zerrin İşnel'in aday olmadığı ve iki adayın yarıştığı kongrede Hakan Gürtunca, kullanılan oyların çoğunluğuna alarak yeni başkan seçildi.


MASKİ İkiz Kulelerde yapılan kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili , CHP Manisa Milletvekili Ahmet Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Cemile Bora, delegeler ve partililer katıldı. Kongrenin divan başkanlığına Özgür Özel seçildi. Kongrede mevcut başkan Zerrin İşnel aday olmazken, Hakan Gürtunca ve Ferdi Zeyrek başkanlık için yarıştı. 329 delegeden 310'unun oy kullandığı seçimlerde Hakan Güntunca 187 oy alarak, CHP Şehzadeler'in yeni başkanı olurken, Ferdi Zeyrek ise 122 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.


Kongrede konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e güçlü kadrolarla girmek istediklerini söyledi. Bu seçimde kaybedenin olmayacağını vurgulayan Özel, kaybeden adayın kazanın adayın yanında ikinci başkanmış gibi çalışmasını istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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