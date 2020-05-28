Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü
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Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü

Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü Vatandaşlar köpüren dereyi görünce endişelendi Düzce'de şehir merkezinin ortasından geçen, etrafında yürüyüş yolları ve parkların bulunduğu Asar Deresi köpürdü.

28.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:14

Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü

Vatandaşlar köpüren dereyi görünce endişelendi

DÜZCE - Düzce'de şehir merkezinin ortasından geçen, etrafında yürüyüş yolları ve parkların bulunduğu Asar Deresi köpürdü. Çevredeki vatandaşlar köpüren derenin ardından durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler bölgede inceleme başlattı.

Düzce'de şehrin ortasından geçen Asar Deresi bilinmeyen nedenlerden ötürü köpürdü. Durumu gören vatandaşlar köpürmenin nedeninin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Dere kenarında yürüyüş yaptığı esnada köpükçükleri gören Harun Agah Altay, "Bu caddeden sürekli geçiyorum. Bu sabah geçtiğimde derenin üzerinde köpük yoğunluğu ile karşılaştım. Sanıyorum bu plank tohumu ile ilgili olabilir. Tabi bunu yetkililer daha detaylı inceleyeceklerdir. İlginç bir durum, ben ilk kez böyle bir şey ile karşı karşıya kalıyorum. Daha önce Asar Deresi'nde hiç böyle bir şey ile karşılaşmadım. Olayın mutlaka araştırılacağını düşünüyorum" dedi.

"Yetkililere haber verdik, inceleyeceklerini söylediler"

Çay Mahallesi Muhtarı Hüseyin Mali, "Yaklaşık 1 saat önce şelale köpürmeye başladı. Derenin üzeri olduğu gibi köpük oldu. Her taraf bir anda köpük oldu. Ne olduğunu anlayamadık, yetkilileri aradık. Yetkililer de inceleyeceklerini söylediler. Ne olduğunu anlamış değiliz. Endişelendik. Hayvanlar var, balıklar var burada diğer insanlar geliyor buraya balık tutuyorlar. Onlar için büyük bir endişemiz oldu" diye konuştu.

Asar Deresi'nin Çay Mahallesi bölgesinde oluşan köpük sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince dereden alınan numuneler laboratuvarda incelemeye alındığı öğrenildi.

Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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